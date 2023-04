Medina prevê corte de 400 milhões no IRS em 2024

O Programa de Estabilidade até 2027 antecipa novas medidas de “redução da carga fiscal” com impacto no IRS já no próximo ano. O ministro das Finanças fala para já apenas em mexer no IRS Jovem.



Rodrigo Antunes / Lusa Maria Caetano mariacaetano@negocios.pt 22:45







O Governo não diz quais, mas promete medidas novas para baixar a tributação em IRS ao longo dos próximos cinco anos. Para 2024, o impacto esperado é de 400 milhões de euros, e poderá atingir mais de 1,1 mil milhões de euros até 2027, mostra o novo Programa de Estabilidade entregue segunda-feira no Parlamento.



