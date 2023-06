Euribor põe Finanças a pagar juros nos reembolsos

Muitos contribuintes estão a ser surpreendidos com o pagamento de juros nos reembolsos do IRS. Trata-se de uma compensação pelo valor a mais retido durante o ano passado. A taxa para aplicar sobre o valor que é devolvido aos contribuintes está indexada à Euribor a 12 meses, de acordo com as regras do IRS.Os valores pagos não são significativos, mas são inesperados face aos resultados apresentados pelas simulações, de acordo com relatos feitos por vários contribuintes ao Correio da Manhã.

Nos últimos anos, os contribuintes não foram compensados, porque a taxa de referência para o pagamento dos juros esteve negativa.