Pires de Lima: "Sugiro a substituição de parte do IRC por fiscalidade verde"

Pires de Lima sugere "a substituição de uma parte do IRC por fiscalidade verde". O CEO da Brisa e presidente do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (BCSD Portugal) gostaria de ver o Governo a "reduzir os impostos sobre os lucros e, como contrapartida, aumentar os impostos sobre os impactos ambientais das empresas".O gestor não quis quantificar a parcela do IRC que cortaria, mas dá exemplos da fiscalidade verde que poderia ser agravada. "Poderiam ser seguramente alavancadas taxas fiscais sobre produtos que tenham uma forte componente não reciclável, ou, mais genericamente, a evolução da taxa de carbono, que é um caminho que gradualmente se tem vindo a fazer no mundo ocidental"."Também é muito importante que nas relações comerciais com outros países seja feito o equilíbrio entre as nossas taxas internas e o que importamos de países em que não são aplicadas essas mesmas taxas", acrescenta Pires de Lima na entrevista ao Negócios e à Antena 1.