Receita com “imposto Coca-Cola” sobe, mas aquém do pré-covid

Com a recuperação do consumo no ano passado, a receita com o imposto sobre os refrigerantes inverteu a tendência anual de queda e subiu pela primeira vez em quatro anos. Segundo o INE, taxa turística continua muito aquém do pré-pandemia.

