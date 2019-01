Rocha Andrade: "Vale a pena estudar uma taxa única do IVA abaixo dos 20%"

Rocha Andrade defende que deve ser estudado o impacto da uniformização de uma taxa única no IVA, sobretudo entre as famílias mais carenciadas. Mas admite que possa ser possível fixar uma taxa única entre 18% e 20% sem impacto orçamental, eliminando as taxas reduzida e intermédia.