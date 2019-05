Trump usou a mesma estratégia da Amazon para escapar aos impostos

O presidente Donald Trump gosta de reclamar que grandes empresas, como a Amazon, estão a fugir das suas responsabilidades fiscais. No entanto, durante pelo menos uma década, Trump não pagou nada ou muito pouco em impostos federais, recorrendo a algumas das mesmas generosas isenções fiscais que a gigante de retalho online e outras empresas usaram para reduzir os impostos.

Os negócios de Trump registaram enormes prejuízos, e os seus hotéis e casinos conseguiram isenções devido aos altos valores descontados devido à depreciação dos ativos, o que significa que Trump pagou impostos apenas dois anos entre 1985 e 1994, segundo registos tributários obtidos pelo jornal New York Times. Trump, então um empreendedor imobiliário, acumulou prejuízos de 1,17 mil milhões de dólares neste período, de acordo com os documentos.

Com o seu interesse em concorrer às eleições para presidente, Trump começou a reclamar que as empresas americanas não estavam a pagar impostos suficientes. Trump publicou um tweet em 2015: "se a @amazon tivesse que pagar impostos justos, a sua ação seria esmagada e desmoronaria como um saco de papel." Desde então, Trump tem publicado vários tweets criticando o baixo nível de impostos pagos pela empresa.

Trump recorreu a itens do código tributário dos EUA para reduzir as suas despesas com impostos durante muitos anos, os mesmos recursos que a Amazon usou para não pagar impostos federais sobre os rendimentos nos últimos dois anos. A empresa - comandada por Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo - conseguiu receber a restituição de impostos nos últimos dois anos, apesar de registar lucros. A empresa aproveitou perdas que ocorreram antes de começar a dar lucro, relacionadas com amortizações de depósitos e centros de distribuição, além de outros incentivos fiscais.

As informações tributárias de Trump mostram que o presidente só pagou impostos durante dois anos durante a década avaliada pelo New York Times, de acordo com reportagem do jornal. Trump tem um passivo de cerca de 1,5 milhões de dólares em impostos, por causa do imposto mínimo alternativo, uma barreira que impede os ricos de solicitarem tantos créditos tributários e deduções que acabam por não pagar qualquer imposto.

A reforma tributária de Trump em 2017 eliminou o imposto mínimo alternativo para empresas, mas a Trump Organization tem várias unidades isentas de impostos e não foi afetada por esta mudança. A cobrança do imposto para os indivíduos foi amplamente reduzida e agora atinge muito menos os contribuintes.

Trump gabou-se de não pagar impostos federais, como prova de que é "inteligente". Enfatizou a sua perspicácia com os negócios na campanha presidencial de 2016 e durante a presidência. No entanto, segundo a reportagem do New York Times, as perdas de Trump em 1990 e 1991, que totalizaram 250 milhões de dólares por ano, representaram mais do dobro das perdas de um contribuinte individual mais próximo da base de dados de pessoas de altos rendimentos.



(Texto original: Trump Used Same Tax Breaks as Amazon to Obliterate His IRS Bill)