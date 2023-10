Verba para apoio ao abate “superior à arrecadação de receita com IUC”

Agravamento do imposto para carros anteriores a 2007 tem sido alvo de duras críticas. Ministro do Ambiente defende que impacto da subida “não foi ignorado” e frisa que um veículo “de 2008 com a mesma cilindrada do de 2007 paga três vezes mais IUC”.

Verba para apoio ao abate “superior à arrecadação de receita com IUC”









