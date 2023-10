Como é que se calcula quanto vale uma barragem para efeitos de IMI?

Os peritos avaliadores que, em cada zona, forem chamados a avaliar as barragens vão ter de olhar para todas as edificações e determinar o seu custo, com recurso a projetos ou a pedidos de licenciamento, por exemplo. Só o terreno e os equipamentos não contam.

