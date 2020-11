Fisco vai avaliar condições para que isenção de IMI a herdeiros seja automática

O Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) prevê o alargamento desta isenção do Imposto Municipal sobre os Imóveis (IMI) a heranças indivisas quanto aos imóveis afetos à habitação própria e permanente, na quota-parte dos herdeiros que reúnam os requisitos para ser contemplado por este benefício fiscal.Para que possa ter direito a esta isenção, o rendimento bruto total do agregado familiar do herdeiro em causa terá de ser inferior a 2,3 vezes o valor anual do IAS.Tendo em conta que o valor de IAS que serve de referência é equivalente ao salário mínimo nacional registado em 2010 (475 euros), aquela isenção é, assim, atribuída a pessoas cujo património imobiliário não excede os 66.500 euros (475x10x14) e cujo rendimento anual não ultrapassa os 15.295 euros.Para ser elegível, é ainda necessário que o valor patrimonial tributário global da totalidade dos prédios rústicos e urbanos pertencentes ao mesmo agregado familiar, considerando a quota-parte do herdeiro no prédio que esteja afeto à sua habitação permanente, não exceda 10 vezes o valor anual do Indexante de Apoios Sociais.Até agora, a atribuição desta isenção estava dependente de o beneficiário ser o proprietário do imóvel que lhe serve de habitação própria e permanente, situação que o OE2021 vem agora alargar a beneficiários de herdeiros que habitem numa casa da herança indivisa, ou seja, de herança em que ainda não foram feitas partilhas.Esta isenção é aplicada de forma automática pela Autoridade Tributária e Aduaneira que, para o efeito, utiliza, entre outra informação, a que consta da declaração anual do IRS, desde que esta seja entregue dentro do prazo legal.A atribuição do benefício de forma automática também nesta situação das heranças vai agora ser avaliada pela AT, segundo indicou à Lusa fonte oficial do Ministério das Finanças."Caso esta proposta venha a ser aprovada, caberá à AT avaliar as condições operacionais de implementação do benefício por forma a permitir o acesso automático", referiu a mesma fonte, ressalvando que a medida contemplada no OE2021 "só terá aplicação prática no IMI relativo a 2021 - a liquidar apenas no ano de 2022".Os últimos dados disponíveis revelam que relativamente ao ano de 2018 (cujo IMI foi liquidado em 2019), a isenção automática para agregados de baixos rendimentos e reduzido património imobiliário foi reconhecida a 1.170.789 contribuintes.Este benefício fiscal é mantido nas situações dos idosos que deixem a sua habitação própria e permanente para se mudarem para um lar, tendo passado também, como o OE2020, a contemplar os casos em que a mudança ocorre para casa de familiares em linha reta ou em linha colateral.A votação final global do OE2021 está marcada para dia 26 de novembro.