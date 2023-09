IMI e IMT agravados “afastam investimento estrangeiro”, diz EY

Taxas agravadas estão previstas desde 2021 e aplicam-se a entidades controladas via paraísos fiscais. Aí encontram-se os países do Golfo ou Hong Kong, território a partir do qual as empresas chinesas fazem grande parte do investimento em Portugal.

IMI e IMT agravados “afastam investimento estrangeiro”, diz EY









