Mapa: Quase 20% das câmaras mudam o IMI em 2019. Veja no seu concelho

Cerca de metade das Câmaras aplica a taxa mínima de IMI em 2019. Apenas 19 vão cobrar 0,45%, a taxa máxima de imposto, e 225 fazem descontos no imposto às famílias com filhos. Numa altura em que no Portal das Finanças não constam ainda os dados de seis autarquias, veja quanto vai pagar este ano ao Fisco pelo seu imóvel.