Parceiros discutem plano a quatro anos para desbloquear IRC

A medida mais emblemática do acordo de rendimentos e competitividade, a do incentivo em IRC, chega a meio do ano por esclarecer.



A solução para o incentivo em IRC foi prometida para março. Depois para maio. Volta hoje a ser discutida. Mariline Alves Catarina Almeida Pereira catarinapereira@negocios.pt 09:30







A medida mais emblemática do acordo de rendimentos e competitividade, a do incentivo em IRC, chega a meio do ano por esclarecer. Governo e parceiros sociais voltam esta quarta-feira a discutir o assunto e, embora não haja certezas, há soluções em cima da mesa. Segundo apurou o Negócios junto de várias fontes, tem sido debatida a hipótese de garantir o incentivo em IRC às empresas que não negoceiam diretamente aumentos salariais,

