Subir prémios a gestores não afasta benefício em IRC

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O cálculo do leque salarial de uma empresa, para efeitos de acesso ao benefício fiscal do incentivo à valorização salarial, em IRC, deve levar em linha de conta a remuneração da totalidade dos trabalhadores, incluindo dos membros dos órgãos estatutários, leia-se, administradores e gestores. Só contará, no entanto, a parte da remuneração fixa, o que significa que se estes últimos tiverem maiores

...