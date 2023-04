Taxa média de IRC subiu para 18,9% em 2021

Mais declarações entregues, mais empresas com resultados contabilísticos positivos e, também, com resultados tributáveis e com matéria coletável, ou seja, com IRC a pagar. Em traços largos, resume-se assim a campanha do IRC do ano passado, referente aos rendimentos obtidos pelas empresas em 2021. O número de declarações com IRC liquidado representou 44% do total (tinham sido menos de 40% no ano anterior) e a taxa efetiva

...