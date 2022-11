IRS reduziu desigualdades em 12% em 2020

Em 2020, o IRS reduziu em 12% as desigualdades de rendimento entre contribuintes, incluindo os pensionistas. Esta é a principal conclusão de uma análise do GPEARI, o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças, que pela primeira vez se debruçou sobre as notas de liquidação de IRS para avaliar as desigualdades de rendimento em Portugal.

Com base num protocolo com a Autoridade Tributária, o GPEARI teve acesso a microdados administrativos anonimizados relativos às notas de liquidação de IRS de 2020, criando um ‘dashboard’ que permite uma "análise completa" – e pouco comum na literatura – dos níveis e desigualdades dos rendimentos declarados e englobados no IRS, bem como dos efeitos redistributivo e taxas efetivas deste imposto – sobretudo entre os mais ricos dos ricos.

Estes dados administrativos são diferentes dos usados habitualmente nos inquéritos às condições de vida publicados pelo INE: há mais agregados familiares que entregam as suas declarações de IRS que os que respondem aos inquéritos; incluem a grande maioria das pessoas que auferiram rendimentos num dado ano; e captam uma parte da população situada nos extremos da distribuição (os muito pobres e os muito ricos) que pode escapar aos inquéritos. Todos os rendimentos de um CEO, por exemplo, como de capital ou rendas, além dos de trabalho, desde que declarados "são obrigatoriamente quantificados e tributados nas declarações de IRS", exemplifica Alexandre Mergulhão, investigador do ISCTE e autor da análise. Por outro lado, quem não tem rendimentos muitas vezes tem de submeter a sua declaração de imposto para aceder a prestações sociais (como o Rendimento Social de Inserção).