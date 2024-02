Coordenador da UTAO: “Foi-se tão longe na progressividade do IRS que já estamos a ter custos”

Rui Baleiras defende que o número de escalões de IRS – hoje, nove – é excessivo e uma ameaça à base do imposto. “Cortaram-se tanto as fatias do bolo que a dimensão do bolo está a ser encurtada”, diz.

