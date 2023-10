Descida de taxas traz alívio fiscal em todos os escalões do IRS. Veja o seu caso

Os escalões atualizados em linha com a inflação prevista pelo Governo, juntamente com as descidas nas taxas até ao 5º escalão de rendimento e a subida do mínimo de existência, alinhado com o valor do salário mínimo - 820 euros em 2024 - terão como resultado um alívio fiscal transversal, ainda que mais baixo nos rendimentos mais elevados.

As simulações preparadas pela consultoda PwC com base na proposta de Orçamento do Estado para 2024 entregue esta terça-feira no Parlamento mostram "uma redução do valor do IRS em todos os cenários, resultante destas alterações".

Nos níveis de rendimento mais baixos, o aumento do rendimento líquido é especialmente relevante por efeito do mínimo de existência. Por outro lado, explica Bruno Alves, especialista em IRS, "até ao 5º escalão do IRS verifica-se também um aumento relevante do rendimento líquido quer por efeito da atualização dos escalões, quer pela redução das taxas marginais"

Para rendimentos mais altos, do 6º escalão em diante "verifica-se um impacto menor, resultante essencialmente da atualização e progressividade dos escalões".