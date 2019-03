IRS Despesas de 2018 com hospitais e escolas públicas já podem ser confirmadas nas Finanças

O Fisco disponibilizou já na página de cada contribuinte do e-fatura as despesas com saúde, propinas ou crédito à habitação, que não são disponibilizadas ao longo do ano, como acontece com as restantes. Até 31 de março está aberto o período de reclamações.

Os contribuintes podem já consultar na sua página pessoal das Finanças os valores finais das deduções à coleta do IRS apurados pelo Fisco. Além das faturas que foram sendo disponibilizadas no e-fatura ao longo do ano, as Finanças têm já também em conta outros valores, que as entidades emitentes só agora foram obrigadas a comunicar. É o caso de despesas com propinas de universidades públicas, dos gastos com o Serviço Nacional de Saúde - nomeadamente as taxas moderadoras suportadas durante 2018 –, despesas com lares ou encargos com imóveis.





Isto significa que, neste momento, o contribuinte pode ter já uma visão global de todas as deduções à coleta apuradas pelo fisco, tanto em seu nome próprio, como no dos seus dependentes. Face a estes valores finais, é agora altura de reclamar dos valores contabilizados pelo fisco, caso os mesmos não coincidam com aqueles que resultam das faturas que o contribuinte tenha pedido ao longo do ano e que tenha na sua posse. E será a última oportunidade para o fazer no que toca às despesas com gastos gerais e familiares e IVA pela exigência de fatura.