Mapa: Pagar impostos demora 243 horas por ano em Portugal, mais 50% do que na Europa  

Os contribuintes gastam 243 horas em média por ano em Portugal para preparar, preencher, entregar e pagar as obrigações declarativas de três dos principais impostos: IRS (e contribuições sociais), IRC e IVA.

Estes dados constam do "Paying Taxes 2018", feito em parceria entre a consultora PwC e o Banco Mundial, e colocam Portugal entre os países da União Europeia e do Espaço Económico Europeu que, em 2017, mais tempo exigiram aos contribuintes para cumprir as suas obrigações.

Entre as 33 jurisdições analisadas pela PwC e o Banco Mundial há grandes disparidades: a Estónia é o país que exige menos (50 horas) e a Bulgária é o que pede mais (453 horas). Portugal fica entre os 10 países onde são necessárias mais de 200 horas para cumprir com as obrigações de IRS, IRC e IVA. Entre os países considerados comparáveis (Alemanha, Reino Unido, França e Espanha), Portugal compara bem no IRS.

Veja no mapa em cima (ou aqui se está a ler esta notícia na app) todos os dados de todos os países europeus com dados.