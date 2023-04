Renegociação de créditos à habitação motivou 339 reclamações

Leia Também Bancos colocaram mais de 45 mil clientes em alerta de incumprimento

O Banco de Portugal (BdP) recebeu 339 reclamações relativas a renegociações do crédito à habitação desde a entrada em vigor das novas regras decretadas pelo Governo em novembro.O número foi avançado pelo Governador do Banco de Portugal no parlamento.Questionado pelos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, Mário Centeno sublinhou que o número representa 3,2% do total de reclamações enviadas ao supervisor e garantiu que a "esmagadora maioria é resolvida sem dificuldades pelo sistema bancário".Centeno acrescentou que o BdP recebeu três reclamações de não isenção de comissão, que foi cobrada indevidamente".Considerando que "são números com pouca expressão", o Governador realçou que estes dados "são os que existem, não os podemos tomar como representantes do que pode vir a acontecer daqui a seis meses".As taxas Euribor a 3 meses, aplicada em 30% dos contratos de crédito à habitação, e a 6 meses (40% dos empréstimos) atingirão máximos no verão deste ano, nas projeções do Governador.Mário Centeno afirmou que "no mês de Fevereiro teremos atingido o pico da Euribor a 12 meses", e avançou que "a Euribor a 3 meses e 6 meses apenas atingirão máximos no verão deste ano"."É um processo em curso que devemos acompanhar com cuidado", acautelou.O supervisor esclareceu ainda que "no crédito à habitação, para metade das famílias, 15,5% do rendimento foi suficiente para fazer face às prestações em 2022" e que apenas 12% dos agregados tem taxa de esforço superior a 36% - o valor de referência para a obrigatoriedade dos bancos apresentarem soluções ao cliente.São números, acrescentou que "se reduzem quando consideramos famílias com dois mutuários".Nas estimativas do regulador, "no final de 2023 metade das famílias terá uma taxa de esforço 2,4 pontos percentuais maior do que em 2021", afirmou, e "32% das famílias terão uma variação superior a cinco pontos percentuais".Entre 2021 e 2022, uma em cada quatro famílias com crédito à habitação viram mesmo a taxa de esforço diminuir, assegurou: "Os contratos com redução da taxa de esforço de 2021 para 2022 foram um quarto do total, porque apesar do aumento das taxas, o rendimento dos agregados aumentou mais".Notícia em atualização