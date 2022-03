Famílias acima dos 250 mil euros de rendimento são menos 10%

Dos 5.479.417 agregados que entregaram a declaração de IRS em 2021, com referência aos rendimentos de 2020, 2.136.538 – o correspondente a 38,9% – declararam valores anuais brutos inferiores a 10 mil euros. Do outro lado da tabela, com rendimentos acima de 250 mil euros anuais, estão apenas 3.774 famílias, 0,07% do total de contribuintes.



Os números constam das estatísticas de IRS de 2020 divulgadas esta semana pela Autoridade

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...