Mudança nos escalões abrange 45% do IRS cobrado

Em 2020, um quarto do IRS liquidado foi suportado pelos contribuintes do sexto escalão, que se aplica a rendimentos entre os acima de 36.967 e até aos 80.882 euros. Do terceiro escalão, para rendimentos entre os 10.732 e os 20.322 euros, saíram 20,36% do IRS pago nesse ano, referente a 2019. São dados estatísticos elaborados pela AT – os últimos disponíveis, já que os números do IRS de 2020, pago este ano, ainda nã

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...