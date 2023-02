Prazo para comunicar agregado familiar ao Fisco prolongado até 27 de fevereiro

O Governo anunciou esta quinta-feira a decisão de prolongar até ao dia 27 de fevereiro o prazo para que as famílias possam comunicar alterações ao agregado familiar durante o ano passado. O prazo tinha terminado na passada quarta-feira, dia 15, agora, os contribuintes têm mais 12 dias para o fazer.





"Foram também prorrogados os prazos para outras obrigações declarativas , como a comunicação de frequência de estabelecimento de ensino de dependente com rendimentos, a afetação de despesas e de imóveis à atividade do sujeito passivo e a comunicação relativa a contratos de arrenda mento de longa duração", refere o comunicado divulgado esta quinta-feira.







O gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, justifica esta decisão com dois fatores: "por um lado, tendo em conta os constrangimentos informáticos pontuais que se verificaram no Portal das Finanç as e, por outro, a criação de condições para que os contribuintes possam comunica r adequa damente aquelas informaçõe s, permitindo - lhes tamb ém fazer uma correta e atempada liquidaç ão do IRS."





A campanha de entrega d e IRS em 202 3, relativa aos rendimentos auferidos em 2022, decorre entre 1 de abril e 3 0 de junho para todas as categorias de



rendimentos. (Notícia em atualização) (Notícia em atualização)