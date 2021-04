Primeiros reembolsos de IRS chegam amanhã

Só no primeiro dia de entrega (1 de abril) foram submetidas cerca de 500 mil declarações. Segundos os últimos números do portal da Autoridade Tributária (AT), até ao dia desta segunda-feira já tinham sido submetidas cerca de 1,8 milhões de declarações, indica o jornal.



O prazo para pagar os reembolsos termina a 31 de julho.

Os contribuintes que conseguiram entregar a sua declaração de IRS logo nos primeiros dias de abril, aproveitando o sistema de declarações automáticas, deverão ser agora os primeiros a receber os reembolsos. Os primeiros montantes serão pagos já amanhã, adianta esta terça-feira o Correio da Manhã Segundo apurou o jornal, junto de fonte do Ministério das Finanças, serão pagos cerca de quatro milhões de euros, que dizem respeito a montantes pequenos por contribuinte. A partir de sexta-feira começarão a ser pagos montantes maiores.A campanha do IRS relativa aos rendimentos de 2020 começou há 14 dias.