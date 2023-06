Sol, segurança, 20% de IRS. O país na rota dos nómadas digitais

Até maio foram atribuídos 1.100 vistos para estrangeiros em trabalho remoto. O regime fiscal português, juntamente com as características do país, contribui para atrair estes trabalhadores.

Sol, segurança, 20% de IRS. O país na rota dos nómadas digitais









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Sol, segurança, 20% de IRS. O país na rota dos nómadas digitais O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar