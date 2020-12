Taxas de retenção de IRS nos salários baixam 2%

As retenções na fonte para o próximo ano estarão, em média, 2% abaixo das praticadas este ano, o que significa que os salários alargam, na medida em que o adiantamento mensal ao Estado recua, o que se refletirá em reembolsos mais baixos em 2022. As contas são da PwC, com base nas tabelas publicadas esta quinta-feira em Diário da República, e revelam que a poupança mensal para as famílias pode ser de apenas um euro

