Governo recua e admite agora reduzir IVA dos bens alimentares

O novo pacote anti-inflação do Governo para apoiar as famílias terá como um dos objetivos controlar a subida dos preços dos bens alimentares, à semelhança do que aconteceu na energia. E uma das medidas que está a ser estudada é a redução do IVA dos alimentos. A garantia foi dada pelo primeiro-ministro, no debate desta quarta-feira, no Parlamento.





...