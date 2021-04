Governo suspende IVA nas moratórias bancárias

As famílias e empresas com empréstimos abrangidos pelas moratórias bancárias ficam, pelo mesmo período em que as estas durarem, desobrigados do pagamento do IVA que, por lei, incidiria sobre as prestações mensais estipuladas nos seus contratos. A medida resulta de um despacho recente do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e aplica-se no âmbito dos apoios criados como resposta à pandemia.





