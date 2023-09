Instaurados 58 processos-crime por incumprimento do IVA zero

Quase dois terços dos casos detetados pela ASAE de incumprimento na aplicação da isenção do IVA no cabaz de 46 produtos alimentares ocorreram no pequeno comércio.

