IVA à taxa zero entra em vigor a 18 de abril

A partir de 18 de abril, os supermercados deverão estar a postos para que os produtos que fazem parte do cabaz de bens alimentares essenciais sejam vendidos já isentos de IVA. A medida decorre de uma alteração à proposta de lei inicial do Governo, apresentada pelo PS no seguimento de negociações com o setor, que permitiram acertar uma data fixa.

Basicamente, a ideia é que a entrada em vigor ocorra 15 dias uteis depois da assinatura do Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens entre o Governo, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição e a Confederção dos Agricultores de Portugal, a 27 de março.

O diploma foi discutido e votado na especialidade esta terça-feira, na Comissão de Orçamento e Finanças, e será aprovado em votação final global na próxima sexta-feira. Entra, assim, em vigor a 18 de abril e vigorará até 31 de outubro deste ano, ao mesmo tempo em todos os supermercados, que até lá terão tempo para preparar os seus sistemas informáticos, adaptando-os à nova regra.

Inicialmente, recorde-se, a proposta do Governo previa que, uma vez promulgada e publicada a lei, o retalho teria 15 dias para fazer repercutir nos preços de venda ao público a descida do imposto, mas isso faria com que nem todos começassem ao mesmo tempo.

Tal como o Negócios já tinha avançado, a lista final terá novos produtos, também na sequências de alterações introduzidas na especialidade. Entram assim as "bebidas e iogurtes de base vegetal, sem leite e laticínios, produzidos à base de frutos secos, cereais, ou preparados à base de cereais, frutas, legumes ou produtos hortícolas", proposta do PAN de Bloco.



Foi, por outro lado, introduzida uma alteração proposta pelo PSD no sentido de acrescentar à lista os"produtos dietéticos destinados à nutrição entérica", realizada através de sondas, diretamente para o estômago dos pacientes e os "produtos sem glúten para doentes celíacos".

Uma outra medida, também proposta pelo PSD, vem ainda alargar a taxa zero ao leite fermentado e aos iogurtes fermentados.





LISTA DE BENS ALIMENTARES ISENTOS DE IVA

Cereais e derivados, tubérculos:

Pão; Batata em estado natural, fresca ou refrigerada; Massas alimentícias e pastas secas similares, excluindo massas recheadas; Arroz (em película, branqueado, polido, glaciado, estufado, convertido em trincas);

Legumes e produtos hortícolas frescos ou refrigerados, secos, desidratados ou congelados, ainda que previamente cozidos:

Cebola; Tomate; Couve-flor; Alface; Brócolos; Cenoura; Courgette; Alho Francês; Abóbora; Grelos; Couve portuguesa; Espinafres; Nabo; Ervilhas;

Frutas no estado natural:

Maçã; Banana; Laranja; Pera; Melão;

Leguminosas em estado seco:

Feijão vermelho; Feijão frade; Grão-de-bico;

Laticínios:

Leite de vaca em natureza, esterilizado, pasteurizado, ultrapasteurizado, fermentado em blocos, em pó ou granulado; Iogurtes, incluindo os pasteurizados e fermentados; Queijos;

Bebidas e iogurtes de base vegetal, sem leite e laticínios, produzidos à base de frutos secos, cereais, ou preparados à base de cereais, frutas, legumes ou produtos hortícolas

Carne e miudezas comestíveis, frescas ou congeladas de:

Porco; Frango; Peru; Vaca;

Peixe fresco (vivo ou morto), refrigerado, congelado, seco, salgado ou em salmoura, com exclusão do peixe fumado ou em conserva:

Bacalhau; Sardinha; Pescada; Carapau; Dourada; Cavala; Atum em conserva.

Ovos de galinha, frescos, secos ou conservados.

Gorduras e óleos:

Azeite; Óleos vegetais diretamente comestíveis e suas misturas (óleos alimentares); Manteiga

Produtos dietéticos destinados à nutrição entérica e produtos sem glúten para doentes celíacos





(notícia atualizada com mais informação)