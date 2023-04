IVA zero chega a 18 de abril com produtos para veganos e celíacos

Apartir de 18 de abril, os supermercados deverão estar a postos para que os produtos que fazem parte do cabaz de bens alimentares essenciais sejam vendidos já isentos de IVA. O agendamento decorre de uma alteração à proposta de lei inicial do Governo, apresentada pelo PS no seguimento de negociações com o setor, que permitiram acertar uma data fixa.





