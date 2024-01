Menus com refrigerantes ou vinho têm que ter IVA a 23%

O Fisco entende que a alteração à Lei introduzida com o Orçamento do Estado implica que as refeições vendidas em menus, “buffets” ou eventos com alimentação incluída passem a suportar uma taxa única de IVA de 23% sempre que entre as bebidas servidas constarem refrigerantes ou álcool, que estão fora da taxa de 13% da restauração.



Restaurantes que apostam nos menus vão ter de adaptar as suas opções às novas regras do IVA. Pedro Nunes/Reuters Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 15 de Janeiro de 2024 às 23:30







Sempre que os restaurantes forneçam refeições com tudo incluído, isto é, em que seja fixado um preço global único que inclua o serviço de alimentação e bebidas sujeitas à taxa normal de IVA, de 23%, então "ao valor global é aplicável a taxa normal do imposto".



