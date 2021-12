"O presente decreto-lei entra em vigor no dia 4 de abril de 2022 e vigora durante dois anos", lê-se no documento. A intenção inicial do Governo era que a medida entrasse em vigor a 15 de novembro, mas o Presidente da República, que já em fase anterior do processo legislativo tinha levantado dúvidas, só promulgou o diploma no dia 23 deste mês

Leia Também Marcelo promulga lei das escrituras e divórcios à distância. Regime fica à experiência por dois anos

Com esta alteração, é criado um "regime inovador e temporário que possibilita a realização de atos através de videoconferência", sem prescindir, no entanto, da "observância das formalidades legalmente impostas para a prática dos atos e oferecendo idênticas garantias de segurança e autenticidade".Os atos serão realizados através de uma plataforma informática, criada pelo Ministério da Justiça, que garantirá a necessária segurança do ponto de vista tecnológico. Por aí será possível enviar documentos ou realizar as sessões de videoconferência. O acesso obrigará à autenticação do utilizador, através do cartão de cidadão ou da Chave Móvel Digital.