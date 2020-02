Pitta Grós, procurador-geral angolano, pediu a Lucília Gago apoio para localizar bens de figuras públicas, militares e empresariais em Portugal. Lista inclui general Higino Carneiro, ex-ministro Manuel Rabalais e Joaquim Sebastião, ex-diretor do Instituto Nacional de Estradas de Angola, entre outros.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola solicitou a Portugal ajuda na localização de bens de personalidades angolanas que tenham no território nacional imoveis, investimentos mobiliários e contas bancárias.A notícia é avançada na edição desta sexta-feira, 7 de fevereiro, do Jornal Económico , que escreve que na mira da justiça dos dois países estão figuras militares, políticas e também empresários de referência.O pedido de cooperação foi feito numa reunião, em Lisboa, entre Pitta Grós e a PGR portuguesa, Lucília Gago, num encontro que contou também com a presença da diretora de Serviço de Recuperação de Ativos da PGR de Angola.