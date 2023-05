Cadastro simplificado e PRR da Justiça vão ter avaliação independente

Investigadores do CES e do ISCTE vão estudar os resultados alcançados com as políticas públicas no domínio da justiça, incluindo o desenvolvimento, no terreno, do balcão único do prédio, que comporta o cadastro simplificado. A ideia é avaliar “como são aplicados os dinheiros públicos”.

