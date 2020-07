Caso BES: MP chama testemunhas que já apontou como culpadas

No processo de insolvência do BES, cinco ex-gestores foram apontados pelo Ministério Público como culpados pela queda do banco. No processo Universo Espírito Santo, não só não são acusados de qualquer crime como são chamados como testemunhas.

