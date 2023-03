Ministério Público arquiva caso do "apagão fiscal" e afasta sabotagem informática

O inquérito ao caso do "apagão fiscal", como ficou conhecido o erro no processamento das declarações bancárias sobre transferências para "offshores" realizadas entre 2011 e 2014 que levou a que mais de metade dessas operações não tenham sido comunicadas ao Fisco, foi arquivado pelo Ministério Público, avança esta terça-feira o Público O caso foi arquivado, ao fim de quase seis anos, depois de o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa não ter encontrado nenhuma prova de sabotagem informática.A procuradora Helena Almeida concluiu que o erro no processamento das declarações terá sido provocado por uma "falha informática sem intervenção humana".Dos 18.200 milhões de euros movimentados entre 2011 e 2014 para paraísos fiscais, mais de 10.000 milhões não foram registados na base de dados da Autoridade Tributária (AT), apesar de terem sido declarados pelas instituições financeiras.