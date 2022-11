Caso EDP: Ministério Público faz buscas em casa de Manuel Pinho

Partilhar artigo



O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público (MP) está a efetuar buscas à residência do antigo ministro da Economia Manuel Pinho no âmbito do caso EDP, no qual está sujeito a prisão domiciliária.



Segundo fontes ligadas ao processo confirmaram à Lusa, as buscas estão a decorrer na residência em Braga onde o ex-governante está a cumprir a medida de coação decretada pelo juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC). A operação do MP foi avançada durante esta tarde pela SIC.