Despacho do Ministério Público do caso e-Toupeira está publicado na internet

O despacho do Ministério Público apresentado no Tribunal de Instrução Criminal, quando Paulo Gonçalves foi presente a primeiro interrogatório, foi publicado esta sexta-feira, 16 de Março, no blogue Mercado do Benfica.

O Correio do Manhã adianta que o documento em causa tem todos os elementos que sustentaram a prisão do director jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, e também do funcionário judicial José Augusto Silva.

A publicação revela ainda que o despacho foi entregue aos arguidos na quarta-feira, 14 de Março, no dia em que foram ouvidos pela juíza.