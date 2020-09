De um lado os devedores, de outro os credores e, no meio, um conciliador, que deverá ter um papel neutro e conseguir juntar as várias vozes. A ideia é encontrar um plano de pagamento das dívidas que satisfaça ambas as partes, evitando a insolvência e o recurso aos tribunais. O alvo são as famílias sobre-endividadas, cujo número tende a aumentar com a crise decorrente da pandemia.





