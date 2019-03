Um requirimento "impertinente" e "dilatório" apresentado pela defesa do Benfica valeu uma multa de 204 euros ao clube da Luz na primeira sessão do julgamento da ação cível em que exige ao F. C. Porto mais de 17,7 milhões de euros de indemnização. A ação decorre no Juízo Central Cível do Porto.Os advogados do Benfica pediram que não fosse discutido em audiência pública o conteúdo dos e-mails de responsáveis do clube que têm vindo a ser divulgados pelo diretor de Comunicação portista, Francisco J. Marques, no Porto Canal, avança o Jornal de Notícias."Estão preocupados com o segredo do negócio, mas já viram mais de 30 gigas de segredos de negócio divulgados...", disse em tom bem-humorado o magistrado Paulo Teixeira, citado pelo JN.