Juízo de Comércio de Lisboa tem por distribuir 800 milhões de falências antigas

O Juízo de Comércio de Lisboa acumula quase três centenas de processos de falência que já levam pelo menos oito anos (deram entrada antes de 2014) e que ainda não têm decisão de graduação de créditos — um processo que permite determinar a ordem pela qual os credores devem receber o dinheiro da empresa falida. Segundo o jornal Público , nestes processos — alguns com mais de 20 anos — estão em causa um total de 800 milhões de euros.O levantamento de processos que deram entrada no Juízo do Comércio de Lisboa antes de setembro de 2014 foi feito no ano passado. Segundo o Público, que cita fonte oficial da presidência do Tribunal da Comarca de Lisboa, concluiu-se que havia 694 processos sem sentença de graduação de créditos, atingindo um total de 1.100 milhões de euros por pagar a credores.A situação levou o juiz-presidente da comarca a propor ao Conselho Superior da Magistratura medidas que reforçassem o contingente de magistrados, dando prioridade a estes casos.A regularização destes casos começou em maio do ano passado, tendo havido desde então cerca de 400 sentenças de graduação de créditos, ainda segundo o PÚBLICO, que teve acesso a um documento do Conselho Superior da Magistratura. Os pagamentos feitos rondam os 306 milhões de euros.Ficam, por isso, por concluir 294 processos num valor total de 800 milhões de euros. O Conselho Superior da Magistratura prevê que serão decididos até setembro.Entre os credores podem estar trabalhadores com salários ou indemnizações por receber, as Finanças ou a Segurança Social, bancos ou fornecedores.