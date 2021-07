Luís Filipe Vieira em prisão domiciliária até pagar caução de 3 milhões

O presidente do Benfica autosuspenso não foi, contudo, forçado a deixar de exercer funções no Benfica. No entanto, segundo a CMTV, além dos outros arguidos, Vieira tanbém não poderá contactar com elementos do clube, designadamente todos os administradores da SAD do Benfica.



Já a Tiago Vieira, José António dos Santos e Bruno Macedo ficam igualmente proibidos de entrar em contacto com qualquer arguido do processo (à excepção do filho de Luís Filipe Vieira que pode contactar com o pai) assim como de saída do país (com entrega do passaporte).



Carlos Alexandre decidiu seguir as medidas de coação que foram pedidas pelo Ministério Público.



O advogado de Vieira, Magalhães e Silva, considerou as medidas aplicadas "manifestamente excessivas, em função daquilo que está descrito na indiciação" do Ministério Público, assumindo-se "surpreendido" com as medidas.



O advogado disse ainda que o presidente do Benfica auto-suspenso ficou "aliviado de não ter de suspender funções". Questionado sobre a capacidade de Vieira prestar a caução exigida, Magalhães e Silva salientou que a caução "pode ser prestada em numerário, em títulos, em hipoteca de imóveis".



Os quatro arguidos são suspeitos, segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), de estarem envolvidos em negócios e financiamentos em montante total superior a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades. Em causa estão suspeitas de crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento.



(Notícia atualizada com mais informação)