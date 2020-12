Magistrados contestam nomeação de juízes-presidentes para várias comarcas

Uma providência cautelar apresentada no Supremo Tribunal de Justiça por dois magistrados candidatos ao cargo de juiz-presidente em diversas comarcas do país pode travar a tomada de posse dos nomes escolhidos pelo Conselho Superior de Magistratura (CSM), agendadas para 5 de janeiro de 2021.

Segundo adianta o Público esta quarta-feira, 23 de dezembro, Rui Teixeira (Relação de Lisboa) e Marília Fontes (Tribunal de Cascais) impugnaram as nomeações para quatro comarcas – três na capital e Bragança –, pedindo que a suspensão provisória das decisões, o que deve obrigar o CSM a efetuar uma resolução fundamentada.

Entre outros argumentos utilizados nesta contestação, os dois magistrados alegam que as nomeações são justificadas com uma frase genérica, que é igual para todos os juízes-presidentes selecionados neste concurso, que abrangeu 18 das 23 comarcas do país.

Por outro lado, dizem que o voto não presencial de alguns conselheiros foi realizado através de uma aplicação informática não regulamentada, lamentando que as decisões arrastem "consigo o triste véu do secretismo, da falta de clareza, da ausência de compreensibilidade, quer interna, quer externa".