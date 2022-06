Mulher de Rendeiro pede nova autópsia no dia em que corpo chega a Portugal

A mulher do ex-banqueiro João Rendeiro pediu para ser realizada uma nova autópsia ao corpo.Este chegará na sexta-feira pelas 7h00 da manhã a Portugal e seguirá para o Instituto de Medicina Legal, segundo apurou o CM.O corpo de João Rendeiro, encontrado morto na cadeia de alta segurança de Westville, em Durban, na África do Sul, num cenário de enforcamento, é repatriado esta quinta-feira para Lisboa num voo da companhia aérea angolana TAAG. O voo parte de Joanesburgo e fará uma escala técnica na capital angolana.Nestes casos, o Estado português presta apoio legal, mas tem de ser a família a suportar os custos com o processo de transladação e nova autópsia. "O posto consular acompanha a situação. Os restantes trâmites de um processo de transladação são, em todos os casos, responsabilidade da família do cidadão nacional falecido", explicou ao CM o Ministério dos Negócios Estrangeiros.Recorde-se que Maria de Jesus Rendeiro alega não ter dinheiro para conseguir pagar a transladação do corpo do marido para Portugal.A mulher do fundador do BPP terá recorrido a familiares para conseguir pagar os custos do processo e tudo indica que terá de o fazer novamente para poder cobrir o valor de nova autópsia em solo português. Os custos com o repatriamento dos restos mortais de João Rendeiro, encontrado morto há duas semanas, podem ascender aos dez mil euros, segundo apurou o CM.