Operação Babel: Dror demite-se de CEO da Fortera e revela que projetos foram iniciados pela autarquia

squemas de corrupção na área do urbanismo das autarquias gaiense e também do Porto, demitiu-se de CEO da promotora imobiliária esta quarta-feira, segundo comunicado enviado às redações."Mais se informa que Elad Dror, atual CEO, irá resignar ao cargo com efeitos imediatos de forma voluntária, tal como declarado anteriormente diante do juiz aquando da sua audição, permitindo assim que a empresa possa continuar a sua atividade sem quaisquer interferências do e no processo em curso, que estimamos que termine sem mais acusações", pode ler-se no documento.

O novo CEO do grupo Fortera será anunciado na próxima semana.Em troca terá sido concedida à empresa, "a capacidade de construção e respetivas isenções fiscais, sujeitas à aprovação pela Assembleia Municipal e sujeitas à discussão pública, tal como previsto na lei".O processo principal da Operação Babel, que se centra "na viciação de normas e instrução de processos de licenciamento urbanístico em favor de promotores associados a projetos de elevada densidade e magnitude, estando em causa interesses imobiliários na ordem dos 300 milhões de euros, mediante a oferta e aceitação de contrapartidas de cariz pecuniário".