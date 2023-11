PR e Costa cancelam agenda. Reunião de Marcelo com PGR já terminou

Depois de ter se reunido com António Costa, a pedido do primeiro-ministro, o Presidente da República reuniu-se com a procuradora-geral da República, Lucília Gago, como avançou a SIC Notícias. Até ao momento, não há mais informações sobre o tema, mas terá sido o Presidente a pedir a reunião para perceber a magnitude do processo que já levou à detenção de cinco pessoas. O encontro terá demorado um pouco mais do que uma hora.Face à atual crise política, Marcelo Rebelo de Sousa cancelou o único ponto da agenda que tinha para hoje, mais concretamente a ida à última missa de Rui Valério como bispo das Forças Armadas, que ia decorrer nos Jerónimos às 11h, sabe o Negócios.

Como foi noticiado, p Ministério Público está a efetuar buscas no gabinete do chefe de gabinete de António Costa, nos ministérios do Ambiente e Infraestruturas e nas residências de João Galamba e Matos Fernandes. Em causa está um processo que investiga os negócios do hidrogénio e do llítio.

As buscas envolvem ainda o empresário Diogo Lacerda Machado, amigo próximo de Costa e consultor em vários negócios. Aliás, segundo o Público Lacerda Machado, Vítor Escária, chefe de gabinete de António Costa terão sido detidos, bem como o presidente da Câmara de Sines, o socialista Nuno Mascarenhas, assim como dois executivos de uma empresa de Sines.

Entretanto, fonde oficial de São Bento também confirmou à Lusa que o primeiro-ministro cancelou a sua agenda prevista para o Porto, onde ao fim da manhã de hoje deveria presidir à sessão de abertura para sessão da "Tomorrow Summit 2023". Também os restantes ministros e secretários de Estado têm estado a cancelar a agenda para hoje.Notícia em atualização