Orlando Figueira, o procurador que, em 2011, estava a investigar o banqueiro angolano Álvaro Sobrinho ia ao futebol com o advogado deste último. Esta revelação consta de uma nova vaga de emails do Benfica divulgados pelo blog "mercadodebenficapolvo.wordpress.com" e noticiados hoje pela Sábado . Numa comunicação enviada por Ana Paula Godinho do Departamento de Relações Públicas para o administrador executivo Domingos Soares Oliveira, em Agosto de 2011, faz-se referência à presença de Orlando Figueira e do filho no camarote presidencial como "convidados do dr. João Rodrigues".Ora, João Rodrigues, como recentemente confirmou em tribunal o juiz Carlos Alexandre , chegou a representar o banqueiro angolano. Aliás, durante a sua inquirição como testemunha no processo "Operação Fizz", Carlos Alexandre adiantou que o primeiro contacto que Orlando Figueira teve para trabalhar no sector privado partiu, precisamente, de João Rodrigues, "enquanto advogado de Álvaro Sobrinho".