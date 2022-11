Secretário de Estado adjunto de Costa constituído arguido

O Ministério Público (MP) acusou Miguel Alves, o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, do crime de prevaricação, avança o Observador. Miguel Alves, secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, foi acusado pelo Ministério Público (MP) do crime de prevaricação, avança esta quinta-feira o Observador.

