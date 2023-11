Leia Também António Costa demite-se e garante que não se recandidata

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adão Carvalho, afirma, numa entrevista ao Público publicada esta quinta-feira, que é "normal" que existam pressões por parte do Governo à Justiça e que os magistrados do Ministério Público (MP) "tem de estar habituados" e saber lidar com elas."No Ministério Público temos de estar habituados. Sempre que estão em causa pessoas com alguma visibilidade ao nível do poder político, do poder económico, é normal que essas pressões existam", refere Adão Carvalho, sublinhando que o MP "tem de saber lidar com elas e tem de saber, dentro daquilo que é a sua função, manter a serenidade necessária para desenvolver o seu trabalho".Adão Carvalho reconhece que "não é desejável" que se "empolem" as investigações judiciais e defende que o primeiro-ministro, António Costa, tinha condições para se manter no cargo."O primeiro-ministro enquanto licenciado em Direito e que exerceu já funções de ministro da Justiça sabe perfeitamente que essa é a função do Ministério Público. Usar aquele parágrafo [do comunicado do Ministério Público sobre a Operação Influencer] como fundamento para se demitir é algo subjetivo, pessoal e uma decisão eminentemente política. Não é uma decisão judicial, nem uma decisão provocada pelo sistema judicial", refere.